Союзники США высказались по поводу ядерного оружия и РФ

Союзники США в Европе и Тихом океане пытаются не допустить перехода Америки к принципу неприменения ядерного оружия первыми. Они считают, что подобный шаг станет «подарком» для России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Financial Times.

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Как пишет издание, ядерная политика США со времен Холодной войны намеренно остается «расплывчатой». В теории США могут первыми нанести упреждающий ядерный удар, что служит гарантом безопасности для их союзников. Однако сейчас, напоминает издание, администрация президента США Джо Байдена пересматривает политику страны касательно применения ядерного оружия. Завершение обзора ожидается к концу 2021 года.

По словам источников Financial Times, США разослали своим союзникам анкету, чтобы узнать их мнение по поводу американской ядерной политики. Многие из них негативно отнеслись к любым изменениям в этой области.