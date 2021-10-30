В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 70.52EUR 82.29BRENT 83.65
Войти в почту

Союзники США поддержали принцип упреждающего ядерного удара по России

Елена Прошина
45 минут назад

Союзники США в Европе и Тихом океане пытаются не допустить перехода Америки к принципу неприменения ядерного оружия первыми. Они считают, что подобный шаг станет «подарком» для России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Financial Times.

Союзники США высказались по поводу ядерного оружия и РФ
Фото: РамблерРамблер

Как пишет издание, ядерная политика США со времен Холодной войны намеренно остается «расплывчатой». В теории США могут первыми нанести упреждающий ядерный удар, что служит гарантом безопасности для их союзников. Однако сейчас, напоминает издание, администрация президента США Джо Байдена пересматривает политику страны касательно применения ядерного оружия. Завершение обзора ожидается к концу 2021 года.

По словам источников Financial Times, США разослали своим союзникам анкету, чтобы узнать их мнение по поводу американской ядерной политики. Многие из них негативно отнеслись к любым изменениям в этой области.

Противниками пересмотра газета назвала Францию, Японию, Британию, Германию и Австралию. Они опасаются, что новая ядерная политика США позволит стране использовать ядерное оружие только при конкретных обстоятельствах. Ряд лиц считает, что это будет «огромным подарком для России и Китая».

В мире,Армия,Оружие,Джозеф Байден,Администрация США,
10
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители