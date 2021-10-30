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Названа страна, где до недавнего времени не было случаев заражения COVID-19

ТК «Звезда»
39 минут назад

В островном государстве Тонга, располагающемся в южной части Тихого океана, в первый раз с начала пандемии обнаружили случай заболевания коронавирусной инфекцией. Зараженным COVID-19 оказался путешественник, прибывший на территорию страны из Новой Зеландии.

Названа страна, где долго не было случаев заражения COVID-19
Фото: Michael Rucker imageBROKER.com GloballookpressMichael Rucker imageBROKER.com Globallookpress

До недавнего времени Королевство Тонга оставалось одним из немногих мест на планете, которым удалось избежать распространения коронавируса. Достаточно долго изолированное положение способствовало успешной защите от пандемии.

Согласно сообщению премьера Тонги, турист, у которого был выявлен коронавирус, прилетел в страну в числе 215 пассажиров рейса из новозеландского города Крайстчерч. Как заявили в Новой Зеландии, путешественник был привит вакциной от коронавирусной инфекции Pfizer.

Согласно Associated Press, в Тонге проживает около 106 000 человек, около 31% из которых полностью вакцинированы. Тем не менее, в случае распространения заболевания государству придется непросто в связи с вероятной нехваткой ресурсов в системе здравоохранения.

Ekaterina O, [29.10.21 10:42] [Forwarded from Daria Zar]
В мире,Pfizer,Associated Press,
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