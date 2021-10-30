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Савченко обвинила Киев в ограничении прав украинцев

Елена Прошина
26 минут назад

Ограничения на доступ к транспорту и работе из-за введения локдауна — преступление украинских властей перед собственным народом. Такое мнение выразила на своей странице в Facebook экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко.

Савченко обвинила Киев в ограничении прав украинцев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее глава МВД Украины Денис Монастырский сообщил, что ведомство подозревает Савченко и ее сестру Веру в использовании поддельного сертификата о вакцинации от COVID-19.

По словам Савченко, вакцинация — добровольный выбор каждого гражданина, желающего сохранить свое здоровье. Однако локдаун она считает незаконной сегрегацией населения. Из-за него равноправный доступ всех граждан Украины ко многим услугам, которые государство обязано предоставлять, теперь невозможен. Поэтому, подчеркивает Савченко, местная и центральная украинская власть совершает преступление против своего народа.

«Встретимся с преступной властью в суде!» –– написала экс-депутат в своем Facebook.

До этого полиция заявила, что Савченко пыталась попасть в Украину, используя поддельный сертификат о вакцинации. За это ей может грозить штраф в размере 32$, арест до шести месяцев или ограничение свободы сроком до двух лет.

Бывший депутат Верховной Рады заявила, что они с сестрой пользовались настоящими сертификатами и не прибегали к нарушению закона.

В мире,Надежда Савченко,Верховная Рада,МВД,
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