В пункте вакцинации в украинском ТЦ вспыхнул конфликт

Жители украинского Ивано-Франковска заблокировали сотрудников пункта вакцинации и угрожали не выпускать их до тех пор, пока они не привьют всех желающих.

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Как рассказали в пресс-службе коммунального предприятия «Центр первичной медицинской и консультативно-диагностической помощи», пункт вакцинации расположен в торговом центре и работает до 20.00. После закрытия граждане заблокировали сотрудников и требовали привить всех людей в очереди.

«После многочисленных переговоров с желанием уладить конфликт и благодаря вмешательству работников Национальной полиции, ситуация по состоянию на данный момент исчерпана, медики доработали свою смену», - говорится в сообщении медцентра в Facebook.

В учреждении напомнили, что медицинские работники – обычные люди, они работают по установленному графику и к вечеру устают.

«Только на основе культурного, взвешенного и взаимоуважительного общения и сотрудничества можно добиться успеха и положительного результата в любой работе, в том числе массовой вакцинации», - добавили в пресс-службе медучреждения.