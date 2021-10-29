В пункте вакцинации в украинском ТЦ вспыхнул конфликт

Жители украинского Ивано-Франковска заблокировали сотрудников пункта вакцинации и угрожали не выпускать их до тех пор, пока они не привьют всех желающих.
Как рассказали в пресс-службе коммунального предприятия «Центр первичной медицинской и консультативно-диагностической помощи», пункт вакцинации расположен в торговом центре и работает до 20.00. После закрытия граждане заблокировали сотрудников и требовали привить всех людей в очереди.
«После многочисленных переговоров с желанием уладить конфликт и благодаря вмешательству работников Национальной полиции, ситуация по состоянию на данный момент исчерпана, медики доработали свою смену», - говорится в сообщении медцентра в Facebook.
В учреждении напомнили, что медицинские работники – обычные люди, они работают по установленному графику и к вечеру устают.
«Только на основе культурного, взвешенного и взаимоуважительного общения и сотрудничества можно добиться успеха и положительного результата в любой работе, в том числе массовой вакцинации», - добавили в пресс-службе медучреждения.
Вакцинация от коронавируса на Украине началась 24 февраля, в стране одобрены вакцины Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech и Sinovac. По состоянию на 28 октября, полностью привиты 7,3 млн человек – 17,64% населения Украины.