Илон Маск планирует открыть университет

— Я думаю об открытии нового университета — Института технологии и науки Техаса, — написал предприниматель в своем Twitter.
Кроме этого, он отметил, что если в Массачусетсе и Калифорнии может быть Технологический институт, то наверняка и в Техасе он тоже должен быть.
Больше информации в своем обращении бизнесмен не привел.
28 октября, Илон Маск заявил, что хочет отправить человечество на Марс за свой счет. Также он раскритиковал предложение о «налоге на миллиардеров».
Ранее «Вечерняя Москва» писала, что Илон Маск, который владеет состоянием в 272,3 миллиарда долларов, стал самым богатым человеком в мировой истории. Отмечается, что Маску удалось достичь такого показателя в том числе благодаря резкому подорожанию акций Tesla.
В октябре стало известно, что автомобили компании Tesla поступили в продажу в России. Теперь россияне смогут купить не только б/у-автомобили, но и новые машины. Любители электромобилей смогут приобрести модели Tesla Model 3, Tesla Model Y, а также Tesla Model X.