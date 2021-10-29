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Илон Маск планирует открыть университет

Вечерняя Москва
34 минуты назад

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск сообщил, что хочет открыть университет в штате Техас.

Илон Маск планирует открыть университет
Фото: jurvetson / CC BY 2.0jurvetson / CC BY 2.0

— Я думаю об открытии нового университета — Института технологии и науки Техаса, — написал предприниматель в своем Twitter.

Кроме этого, он отметил, что если в Массачусетсе и Калифорнии может быть Технологический институт, то наверняка и в Техасе он тоже должен быть.

Больше информации в своем обращении бизнесмен не привел.

28 октября, Илон Маск заявил, что хочет отправить человечество на Марс за свой счет. Также он раскритиковал предложение о «налоге на миллиардеров».

Ранее «Вечерняя Москва» писала, что Илон Маск, который владеет состоянием в 272,3 миллиарда долларов, стал самым богатым человеком в мировой истории. Отмечается, что Маску удалось достичь такого показателя в том числе благодаря резкому подорожанию акций Tesla.

В октябре стало известно, что автомобили компании Tesla поступили в продажу в России. Теперь россияне смогут купить не только б/у-автомобили, но и новые машины. Любители электромобилей смогут приобрести модели Tesla Model 3, Tesla Model Y, а также Tesla Model X.

В мире,Илон Маск,SpaceX,
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