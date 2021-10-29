Bayraktar не поможет. На Украине спрогнозировали развитие конфликта в Донбассе

«Тогда учебное применение Байрактара окажется нелогичным и даже деструктивным. Значит, необходимо будет применять Байрактары. Но это будет означать перевод боевых действий на совершенно другой уровень и с очень трудно прогнозируемыми последствиями. Россия может это использовать для эскалации», - считает военный эксперт.