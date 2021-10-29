Bayraktar не поможет. На Украине спрогнозировали развитие конфликта в Донбассе

Возобновление крупномасштабных военных действий в Донбассе практически неизбежно, считает украинский политический эксперт Андрей Головачев.
В статье для издания «Главред» Головачев предупредил, что, хотя первое боевое применение турецкого беспилотника Bayraktar в Донбассе «вызвало всплеск эйфории и огромный прилив патриотизма», последствия этого шага могут быть «не столь однозначными».
«Сейчас все будет определяться ответными шагами России. И главный вопрос следующий: что будет делать украинское руководство, если обстрелы украинской территории из гаубиц продолжатся?» - поинтересовался эксперт.
По мнению Головачева, Украина может продолжить применять БПЛА, а может отказаться от них, что наверняка «вызовет шквал критики военного руководства» и разочарование в войсках.
«Тогда учебное применение Байрактара окажется нелогичным и даже деструктивным. Значит, необходимо будет применять Байрактары. Но это будет означать перевод боевых действий на совершенно другой уровень и с очень трудно прогнозируемыми последствиями. Россия может это использовать для эскалации», - считает военный эксперт.
По его мнению, возобновление крупномасштабных боевых действий в Донбассе практически неизбежно, и, возможно, украинское военное руководство исходило именно из этой логики, когда впервые задействовало Bayraktar.
«Сейчас инициатива в руках у России. Во многом сейчас от ее реакции на применение Байрактара зависит дальнейшее развитие событий», - резюмировал Головачев.
26 октября Генштаб ВСУ сообщил о первом боевом применении разведывательно-беспилотного комплекса Bayraktar в зоне конфликта в Донбассе.
Атаке БПЛА подверглась артиллерийская позиция народной милиции ДНР. Уничтожена одна 122-мм гаубица Д-30.