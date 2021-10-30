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Макрон: доказательств манипулирования ценами со стороны России нет

RT на русскомиещё 4
4 часа назад

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не видит свидетельств манипулирования ценами на энергоносители со стороны России.

Макрон выступил в защиту России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом французский лидер заявил в интервью Financial Times.

«У меня нет доказательств манипулирования ценами, и я никого не обвиняю», — сказал он.

Макрон считает маловероятной возможность снизить цены на энергоносители — по мнению президента Франции, нужно избежать перебоев в поставках и дальнейшего роста стоимости.

«Мерзни, мерзни, волчий хвост». Путин рассказал, что ждет Европу без газа

Представитель Госдепартамента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн ранее заявил, что Россия не провоцировала газовый кризис в Европе.

По словам официального представителя российского МИД Марии Захаровой, в Евросоюзе осведомлены о том, что Россия использует газ для сотрудничества на взаимовыгодных условиях, а не для шантажа.

В мире,Амос Хохштейн,Эммануэль Макрон,Госдеп США,ЕС,Financial Times,
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