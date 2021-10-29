На Украине назвали условие для нанесения ядерного удара по России

Украина может нанести ракетный удар по территории России, если между странами вспыхнет полномасштабный военный конфликт.

Фото: alexey.arestovich/Facebook alexey.arestovich/Facebook

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил внештатный советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович, передает «Лента.ру».

Арестович заверил, что Киев будет атаковать только военные объекты и не собирается угрожать мирным жителям РФ.

«Никто не собирается вести огонь по жилым кварталам», — сказал советник.

Ранее Арестович рассказывал, что Украина разработала девять возможных сценариев на случай обострения отношений с Россией. По его словам, «по ним подготовлены мероприятия от пограничных провокаций до полномасштабной войны».