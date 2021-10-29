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На Украине назвали условие для нанесения ядерного удара по России

Вероника Полынина
27 минут назад

Украина может нанести ракетный удар по территории России, если между странами вспыхнет полномасштабный военный конфликт.

На Украине назвали условие для нанесения ядерного удара по России
Фото:  alexey.arestovich/Facebook alexey.arestovich/Facebook

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил внештатный советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович, передает «Лента.ру».

Украина разработала девять сценариев войны с Россией

Арестович заверил, что Киев будет атаковать только военные объекты и не собирается угрожать мирным жителям РФ.

«Никто не собирается вести огонь по жилым кварталам», — сказал советник.

Ранее Арестович рассказывал, что Украина разработала девять возможных сценариев на случай обострения отношений с Россией. По его словам, «по ним подготовлены мероприятия от пограничных провокаций до полномасштабной войны».

О возможности полномасштабного военного конфликта с Россией заявлял и президент Украины Владимир Зеленский. Он говорил, что «это будет самой большой ошибкой России», так как после этого никогда не будет существовать соседства между Россией, Украиной и Белоруссией.

В мире,Алексей Арестович,Владимир Зеленский,Lenta.ru,
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