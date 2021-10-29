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Госслужащие в США грозят парализовать Нью-Йорк

Газета.Ru
1 час назад

В США прошли массовые протесты госслужащих, сообщает «Пятый канал».

Госслужащие в США грозят парализовать Нью-Йорк
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Нью-Йоркские полицейские, пожарные, соцработники пришли к мэрии с требованием отменить обязательную вакцинацию. В противном случае они собираются устроить забастовку, что фактически парализует крупнейший американский мегаполис.

Тем временем в Китае появились мобильные пункты тестирования на коронавирус. Они устраивают выборочные проверки на улицах - берут анализы у прохожих. Таким образом власти хотят выявлять бессимптомных больных. Мера вызвала неоднозначную реакцию в обществе, но обошлось без протестов.

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