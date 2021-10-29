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Елизавета II по совету врачей продолжит отдыхать еще две недели

ТАСС
39 минут назад

Королева Великобритании Елизавета II продолжит отдыхать по совету врачей в течение еще двух недель, однако будет иметь возможность выполнять необременительные обязанности. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу Букингемским дворцом.

Елизавета II по совету врачей продолжит отдыхать еще две недели
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В продолжение их последней рекомендации, согласно которой королева должна отдохнуть несколько дней, врачи Ее Величества порекомендовали, чтобы она отдыхала еще две недели. Доктора порекомендовали Ее Величеству, чтобы она продолжала выполнять необременительные обязанности, связанные с работой за столом, в это время, в том числе [проводила] некоторые виртуальные аудиенции, однако не совершала никаких официальных визитов", - отмечается в заявлении.

"Ее Величество выражает сожаление, так как это означает, что она не сможет посетить фестиваль, приуроченный к Поминальному воскресенью, в субботу, 13 ноября. Однако королева твердо намерена присутствовать на национальной службе поминовения в воскресенье, 14 ноября", - говорится в заявлении относительно участия главы государства в поминовении памяти британцев, ставших жертвами военных конфликтов.

Ранее Букингемский дворец проинформировал, что по рекомендации врачей монарх не примет участие в работе 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26), которая открывается 31 октября в шотландском городе Глазго.

В мире,Елизавета II,ООН,
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