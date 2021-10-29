Елизавета II по совету врачей продолжит отдыхать еще две недели

"В продолжение их последней рекомендации, согласно которой королева должна отдохнуть несколько дней, врачи Ее Величества порекомендовали, чтобы она отдыхала еще две недели. Доктора порекомендовали Ее Величеству, чтобы она продолжала выполнять необременительные обязанности, связанные с работой за столом, в это время, в том числе [проводила] некоторые виртуальные аудиенции, однако не совершала никаких официальных визитов", - отмечается в заявлении.