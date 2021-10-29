Двойная выгода: в Польше предложили отомстить России за гибридную войну

Польское издание wPolityce предложило Западу нанести удар по демографии России, чтобы победить ее в гибридной войне.

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«Удар по демографической сфере может стать наиболее эффективным ответом коллективного Запада на гибридную войну, которую развязала против него Россия», - приводит «Московский комсомолец» цитату из статьи.

По мнению авторов, демографическая ситуация – слабое место России. Общая численность населения страны уменьшается, а доля мусульман в составе населения РФ увеличивается.

«(Мусульмане) еще не стали фактором, который угрожает стабильности, но конфликт между быстро увеличивающимся мусульманским сообществом и русским большинством нарастает», - отмечается в материале.

Так, по данным издания, мусульмане составляют треть российской армии, и их число постоянно растет. Значительное представительство в российских силовых структурах имеют выходцы из Чеченской республики. Из-за нехватки рабочей силы РФ вынуждена прибегать к помощи мигрантов-мусульман из стран Средней Азии.

При этом молодое поколение россиян стремится уехать на Запад, утверждают авторы.

Открытие российских границ и возможность эмиграции может стать «исключительно сильным ударом по великодержавным и имперским планам российской правящей команды» и ослабить экономический потенциал России, поскольку без высококвалифицированных работников РФ не сможет быть развитым государством.