«США через Украину пытаются держать Россию за руки»

В Пентагоне потребовали от союзников США снять запрет на поставки летальных вооружений Украине. По версии американского минобороны, Киеву следует дать возможность покупать все необходимое для своей защиты. Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты не исключают, что такая политика может привести к новой эскалации в Донбассе. Однако специалисты сомневаются, что призыв Вашингтона изменит мнение противников передачи оружия Украине.

Помощник министра обороны США Лора Купер заявила, что Вашингтон призывает союзников и партнеров отказаться от ограничений по поставкам летального оружия Украине. По ее словам, Киев должен иметь возможность купить вооружения, которые необходимы ему для защиты.

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«Все союзники должны снять свои ограничения на поставку летальной оборонной помощи. У нас есть ряд союзников, имеющих эти ограничения — некоторые из них касаются их программ оборонной помощи, но у некоторых также есть ограничения по продаже. Я считаю, что Украина должна иметь возможность покупать средства, которые ей нужны для собственной защиты», — отметила Купер.

Представитель Пентагона также добавила, что украинская сторона продолжит оставаться в фокусе внимания Вашингтона. Купер подчеркнула, что США будут обеспечивать поддержку Украины в сфере обороны и поддерживать проведение в стране необходимых реформ.

Кто продает оружие Украине

США можно назвать лидером по поставкам различных вооружений на Украину. За семь лет конфликта в Донбассе Вашингтон оказал Украине военную помощь на сумму более $2,5 млрд. В последние годы это касается и летального оружия — от различных винтовок до уже трех поставок противотанковых систем Javelin.

Помимо США вооружения Украине продают Турция, Великобритания, Польша, Болгария, Чехия, Литва и Черногория. По большей части эти закупки касаются боеприпасов, электроники и бронетехники.

Но от Турции Украина получила разведывательно-ударные беспилотники Bayraktar TB2, а в Восточной Европе смогла купить БМП-1АК и самоходные артиллерийские установки (САУ) 2С1 «Гвоздика».

Различные СМИ не раз писали о том, что США могут расширить список поставок летальных вооружений для Украины. В частности, не исключается снабжение Киева зенитно-ракетными комплексами Patriot или противокорабельными крылатыми ракетами Harpoon. Как минимум о ЗРК власти Украины сами несколько раз обращались к США, но официального решения в Вашингтоне пока не приняли.

Кроме возможных поставок со стороны Белого дома, для Украины есть и желанные вооружения от Великобритании. Так, Киев ведет активной диалог с Лондоном по закупке ракет Brimstone класса «земля-земля» для патрульных катеров и самолетов. Вопрос прорабатывается.

При этом многие государства отказываются продавать Украине летальное вооружение. С начала конфликта в Донбассе этой линии придерживаются Франция и Германия. Немцы предпочитают поставлять Киеву гуманитарную помощь, а Париж за время конфликта ограничился продажей украинской стороне станций радиоэлектронной борьбы и контрактом на поставку патрульных катеров.

Однако запросы Украины к своим ключевым партнером по «нормандскому формату» (Россия, Украина, Германия, Франция) намного выше. К примеру, Киев хочет закупить у Франции боевые корабли и даже подводные лодки, а в отношении Германии заявлял о готовности купить штурмовые винтовки, радиооборудование и бронетехнику. Но пока стороны отвечают Украине отказом по этим вопросам.

Что будет с Донбассом

Позиция Германии и Франции объясняется их опасениями в том, что в случае снабжения Украины летальным оружием конфликт в Донбассе продолжит идти на эскалацию. Это мнение также разделяют и в России, где призывают США и другие государства не поставлять Киеву вооружения, чтобы добиться политического урегулирования противостояния на юго-востоке страны.

Тема эскалации в Донбассе из-за снабжения Украины оружием вновь стала актуальной 26 октября, когда украинская армия впервые применила боевой беспилотник турецкого производства для уничтожения одного из объектов на линии соприкосновения. Эти действия спровоцировали озабоченность со стороны Германии, что в штыки восприняли в Киеве, напротив, потребовав от Берлина помочь в борьбе с Россией, которую Украина упорно пытается представить в качестве своего оппонента в Донбассе.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты по-разному оценивают то, как увеличение поставок оружия Киеву может повлиять на конфликт. Так, глава украинского «Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко уверен, что особого влияния на ситуацию это не окажет.

«В 2015-2016 годах американская администрация, Германия и другие стороны придерживались излюбленного тезиса — нельзя поставлять летальное оружие Украине, поскольку это приведет к эскалации конфликта. Это был такой принцип, но США при президенте Дональде Трампе согласились с поставкой летального оружия Киеву, в том числе противотанковых систем Javelin. Критики этого решения было много и опасений того, что это приведет к эскалации конфликта. Однако поставили, и ничего не поменялось», — указал эксперт.

В то же время директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский считает, что новые поставки вполне могут привести к провокационным шагам со стороны Киева.

«Вероятно, Вашингтон преследует несколько целей — демонстрирует необходимость усиления военных возможностей Украины и пытается держать за руки Россию, чтобы она не отвечала на украинские действия, которые могут быть спровоцированы поставками вооружений. А подобные шаги, скорее всего, будут, поскольку мы видим, какую истерически радостную реакцию вызвали сообщения о турецких БПЛА Bayraktar TB2, которые ликвидировали какую-то гаубицу», — пояснил эксперт.

С точки зрения Погребинского, любые возможные поставки вооружений Украине не позволяют ей серьезно противостоять России. Напротив, получение вооружений ставит Киев в более сложное положение.

«Эти поставки провоцируют Москву на схожие действия для Донбасса. То есть если США поддерживают Украину вооружениями, то почему Россия не может поддерживать Донбасс, к примеру, через Абхазию или Южную Осетию. А поставок со стороны Москвы может оказаться достаточно для того, чтобы отбить охоту провоцировать какие-то военные операции против Донбасса», — добавил эксперт.

Ждать ли военного усиления Украины

В той же Германии заявляют о твердой позиции по отказу от продажи Украине летального вооружения, правда, ФРГ переживает процесс смены власти и в переговорах по созданию нового правительства участвует партия «Зеленые», члены которой не раз призывали к снятию ограничений на поставки оружия.

По версии Михаила Погребинского из Киевского центра политических исследований и конфликтологии, вероятно, предложения США повиснут в воздухе без какой-либо реакции со стороны союзников.

«Вряд ли эти предложения от Пентагона будут услышаны в Германии, Франции или Италии. Всерьез такой призыв могут воспринять лишь в Великобритании, и то мы видели, что британский премьер Борис Джонсон ни с того ни с сего позвонил [президенту России Владимиру] Путину и что-то такое рассказывал о налаживании конструктивного формата отношений. В итоге, вероятно, предложения США повиснут в воздухе и никакого качественного изменения ситуации не произойдет», — отметил эксперт.

С точки зрения Владимира Фесенко из «Центра прикладных политических исследований «Пента», сам призыв США на самом деле не направлен на непосредственное военное усиление Украины.