Польша обвинила Россию в газовом шантаже

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал действия России на газовом рынке шантажом с целью принятия Евросоюзом выгодных ей решений. Об этом, как сообщает ТАСС, Моравецкий заявил в статье для немецкой газеты Welt.

Фото: © John Thys © John Thys

«Россия использует газовый шантаж, чтобы заставить отдельные государства принимать решения, которые служат ее собственным интересам», - написал Моравецкий.

Ранее премьер-министр Польши уже заявлял, что Москва намеренно ограничивает поставки газа, чтобы добиться разрешения на эксплуатацию газопровода «Северный поток-2». По словам Моравецкого, Россия и «Газпром» ведут «политику экономического, газового шантажа».

В сентябре в «Газпроме» ответили на претензии депутатов Европарламента, заподозривших российскую компанию в причастности к резкому скачку цен на газ в Европе.