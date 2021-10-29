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Польский премьер Моравецкий обвинил Россию в газовом шантаже

Вероника Полынина
39 минут назад

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал действия России на газовом рынке шантажом с целью принятия Евросоюзом выгодных ей решений. Об этом, как сообщает ТАСС, Моравецкий заявил в статье для немецкой газеты Welt.

Польша обвинила Россию в газовом шантаже
Фото: © John Thys© John Thys

«Россия использует газовый шантаж, чтобы заставить отдельные государства принимать решения, которые служат ее собственным интересам», - написал Моравецкий.

Ранее премьер-министр Польши уже заявлял, что Москва намеренно ограничивает поставки газа, чтобы добиться разрешения на эксплуатацию газопровода «Северный поток-2». По словам Моравецкого, Россия и «Газпром» ведут «политику экономического, газового шантажа».

Цена на газ в Европе поднялась до $900 за тыс. кубометров

В сентябре в «Газпроме» ответили на претензии депутатов Европарламента, заподозривших российскую компанию в причастности к резкому скачку цен на газ в Европе.

В пресс-службе «Газпрома» заявили, что компания «осуществляет поставки газа в соответствии с заявками потребителей в полном соответствии с действующими контрактными обязательствами и стремится удовлетворить заявки на дополнительные поставки в силу имеющихся возможностей». В компании также отметили, что уровень поставок находится на уровне, близком к исторически рекордному.

В мире,Европарламент,Газпром,ЕС,
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