Немцев напугали «смертоносные» бомбы РФ

В немецком таблоиде Bild вышла статья о «внушающих беспокойство» тренировках российских летчиков на Ил-76 и «смертоносных» бомбах. Внимание на нее обратило РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Автор материала Bild Юлиан Репке сослался на сообщение Минобороны РФ о сборах экипажей военно-транспортной авиации в Псковской области. Военные сообщали, что экипажи проведут практическое бомбометание и боевые стрельбы, в том числе занятия по подвеске учебных бомб П-50Т и заряжанию авиационной пушки ГШ-23.

Как отмечает РИА Новости, автор Bild рассуждал о возможном «планировании неожиданного нападения» Россией. По его мнению, именно для этого на транспортных самолетах устанавливают бомбы.

Репке отметил фотографии Ил-76 со сборов, заявив, что солдаты «даже установили пулемет в корме транспортного самолета», хотят на самом деле кормовая установка является штатной для старых модификаций самолета, подчеркивает агентство.

Автор заявил, что военные РФ устанавливают «смертоносные бомбы на самолеты, совершенно непригодные для бомбардировки вражеских целей». Финский блогер Петри Мякеля, пишущий на военную тематику, заявил Bild, что «это имеет смысл, если готовится внезапное нападение или внезапная высадка десанта», а противник ничего не подозревает.

После этого Репке отметил, что псковские полигоны находятся «менее чем в 50 километрах от границы с ЕС и НАТО».