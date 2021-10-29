Посол США Салливан покинул Москву

В настоящее время посол США в Москве Джон Салливан находится в Вашингтоне, сообщает ТАССТАСС со ссылкой на американское диппредставительство. По информации ведомства, ожидается, что посол вернется в Москву "через несколько недель", а до этого времени он будет находиться в США в отпуске.

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С 1 августа 2021 года США запрещено нанимать на работу в свои посольства граждан России и третьих стран. Салливан заявлял, что из-за этих мер численный состав дипмиссий в России сократится до 120 человек, в связи с чем они не смогут оказывать консульские услуги в полном объеме.

Россия установила эти правила в качестве ответной меры на высылку десяти российских дипломатов, которые, по мнению администрации США, являлись сотрудниками спецслужб. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американские дипломаты в течение многих лет разрушали систему оказания консульских услуг в России, закрывая консульства и сокращая штат работников дипведомств.