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Посол США Салливан покинул Москву

Газета.Ru
49 минут назад

В настоящее время посол США в Москве Джон Салливан находится в Вашингтоне, сообщает ТАССТАСС со ссылкой на американское диппредставительство. По информации ведомства, ожидается, что посол вернется в Москву "через несколько недель", а до этого времени он будет находиться в США в отпуске.

Посол США Салливан покинул Москву
Фото: РИА НовостиРИА Новости

С 1 августа 2021 года США запрещено нанимать на работу в свои посольства граждан России и третьих стран. Салливан заявлял, что из-за этих мер численный состав дипмиссий в России сократится до 120 человек, в связи с чем они не смогут оказывать консульские услуги в полном объеме.

Россия установила эти правила в качестве ответной меры на высылку десяти российских дипломатов, которые, по мнению администрации США, являлись сотрудниками спецслужб. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американские дипломаты в течение многих лет разрушали систему оказания консульских услуг в России, закрывая консульства и сокращая штат работников дипведомств.

Между тем в Госдепе сообщили, что ждут новых переговоров с Россией по вопросу диппредставительств и ожидают от Москвы гибкости для достижения "справедливого соглашения".

В мире,Джон Салливан,Мария Захарова,МИД,Госдеп США,
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