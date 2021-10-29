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Талибы заинтересовались российскими вакцинами от COVID

Елена Прошина
56 минут назад

Представители «Талибана» (террористическая организация, запрещенная в РФ) заинтересованы в поставках российских вакцин от коронавируса в Афганистан. Как сообщает ТАСС, министр здравоохранения во временном правительстве республики Каландар Ибад заявил, что в последнее время им удалось нормализовать ситуацию с заболеваемостью в стране.

Талибы заинтересовались российскими COVID-вакцинами
Фото: ReutersReuters

Как отметил Ибад, все, что помогает бороться с пандемией и укреплять здоровье жителей Афганистана, представляет для талибов большую ценность. В связи с этим они заинтересованы в поставках российских вакцин от коронавируса, а также из любой другой страны, которая готова оказать содействие в борьбе с пандемией.

По словам министра, еще три-четыре месяца назад ситуация с COVID-19 была достаточно серьезной, а уровень смертности был высоким. Особую тревогу вызывало распространение индийского штамма SARS-CoV-2.

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«После того, как регулярное пассажирское авиасообщение прекратилось в середине августа и границы с соседними странами закрылись, ситуацию удалось нормализовать, а смертность пошла на убыль», — заявил Ибад.

Сейчас ситуация в области здравоохранения в Афганистане остается тяжелой, поскольку в стране не хватает медикаментов и врачей. По информации ВОЗ, всего в стране выявили более 156 тысяч случаев COVID-19, а 7262 человека умерли.

В мире,Талибан,
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