Немцы рискуют остаться без подарков

Вызванный пандемией коронавируса экономический кризис может привести к дефициту ряда товаров и проблемам с подарками в Сочельник в Германии. При этом профильные компании пообещали, что дефицита рождественских елок не будет, пишет РИА Новости.

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Так, оператор крупнейшей в Европе сети розничной торговли электроникой MediamarktSaturn заявил, что в настоящее время планирование рождественского сезона происходит «по разным сценариям», так как поставщики уже предупредили, «что, в зависимости от спроса, в ближайшие месяцы могут возникнуть проблемы с доступностью отдельных продуктов».

О том, что на складе и в магазине отсутствует ряд популярных в качестве подарков товаров, в том числе смартфоны, ноутбуки, принтеры, игровые приставки Playstation, рассказали изданию в одном из гипермаркетов Mediamarkt в Берлине.

Также пандемия коронавируса и введение локдауна во Вьетнаме привели к «значительным ограничениям» поставок продукции Adidas. При этом в немецком представительстве компании пообещали, что «в этом году продукция Adidas снова окажется под елочкой».

В немецком представительстве производителя спорттоваров Decathlon отметили, что у компании возникли проблемы с сырьем и компонентами, также там столкнулись с отсутствием транспортных контейнеров для логистики. Однако в настоящее время «положение, к счастью, несколько улучшилось», считают в Decathlon.

Немецкие издательства также заявили о сложностях с допечаткой тиражей книг из-за кризиса. Так, представитель немецкого издательства C.H. Beck посетовал, что из-за недостаточных поставок бумаги допечатать тираж ряда изданий до Рождества будет невозможно.

При этом в ассоциации «Натуральная рождественская елка» (VNWB) заверили, что дефицита их продукции не будет. Рождественские елки немцам обещают в достаточном количестве, оптимальном качестве и по «стабильным ценам».