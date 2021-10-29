Зеленский призвал украинцев привиться от коронавируса

"Кому-то кажется, что он самый умный. Чаще всего тем, кто не болел коронавирусом или у кого нет потерь в семье из-за этой трагедии, из-за COVID-19. Очень прошу, чтобы мы все выключили соцсети именно по этому вопросу и включили все мозг", - сказал Зеленский.