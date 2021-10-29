В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 70.52EUR 82.29BRENT 84.10
Войти в почту

Зеленский призвал украинцев привиться от коронавируса

ТАСС
1 час назад

Президент Украины Владимир Зеленский призвал в пятницу граждан страны "включить мозг" и начать вакцинироваться от коронавирусной инфекции. Об этом он заявил, выступая на проходящем в Одессе заседании Конгресса местных и региональных властей.

Зеленский призвал украинцев привиться от коронавируса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Кому-то кажется, что он самый умный. Чаще всего тем, кто не болел коронавирусом или у кого нет потерь в семье из-за этой трагедии, из-за COVID-19. Очень прошу, чтобы мы все выключили соцсети именно по этому вопросу и включили все мозг", - сказал Зеленский.

"Надо вакцинироваться. Сегодня это действительно единственное решение. Я хочу, чтобы мы не боялись страшилок в средствах массовой информации, в социальных сетях, а боялись этого вируса", - призвал сограждан президент Украины.

Он отметил, что в стране в последние дни регистрируются рекордно высокие темпы заболеваемости COVID-19.

Украинские медики за прошедшие сутки зафиксированы 26 870 новых случаев заражения новым коронавирусом, что стало самым высоким показателем суточной заболеваемости в стране с начала пандемии, объявил в пятницу украинский Минздрав. Ведомство также сообщило, что за период кампании по вакцинации сделаны более 17 млн прививок. При этом за сутки вакцинирован 289 241 человек. Ведомство подчеркивает, что 94% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированные.

В мире,Владимир Зеленский,Минздрав РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители