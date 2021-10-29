Меркель проведет переговоры с Макроном

И.о. канцлера Германии Ангела Меркель 3 ноября отправится в город Бон, где проведет переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Об этом заявила в пятницу на брифинге представитель кабмина ФРГ Мартина Фиц.

"Канцлер 3 ноября по приглашению французского президента отправится в Бон", - сказала Фиц, отметив, что оно [приглашение] "является знаком тесных отношений между Германией и Францией и отражает доверительное и хорошее сотрудничество" между Меркель и Макроном.

Меркель, решившая не выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера, стала и.о. после выборов в Бундестаг. Она и остальные члены правительства будут в полной мере исполнять свои обязанности до формирования нового кабмина. Участвующие в переговорах о будущей правящей коалиции партии - социал-демократы, "зеленые" и либералы - намерены избрать нового канцлера в начале декабря.