В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 70.52EUR 81.84BRENT 83.92
Войти в почту

В США оценили причастность России к энергокризису

Алиса Селезнёва
22 минуты назад

Россия не причастна к энергетическому кризису в Европе, но намерена получить выгоду от реакции европейского газового рынка на каждое слова президента страны Владимира Путина. Об этом пишет американское издание Axios.

В США оценили причастность России к энергокризису
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Стоимость газа в Европе в октябре достигла рекордных значений. 13 октября президент России Владимир Путин отметил, что на фоне скачков цен РФ готова обсудить с европейскими партнерами «дополнительные действия» и уже нарастила поставки на 15 процентов.

Глава государства подчеркнул, что Россия полностью выполняет свои контрактные обязательства и обеспечивает бесперебойные поставки газа. По мнению Путина, газовый кризис спровоцировали сами европейцы, вовремя не закачивавшие газ в хранилища. Также президент назвал «чушью, бредом и политически немотивированной болтовней» заявления, что Россия использует газ в качестве оружия.

Американское издание констатировало, что Россия действительно не причастна к нынешнему энергетическому кризису в Европе, в результате которого цены на природный газ выросли в пять раз по сравнению с прошлым годом. При этом Владимир Путин намерен использовать газовый кризис в своих интересах, уверено оно.

«Цены на газ колеблются с каждым словом Путина. Они упали после того, как он дал понять, что поставки будут увеличены в следующем месяце. А сокращение поставок стало неприятным напоминанием о зависимости Европы от российского топлива», - подчеркивается в статье.

Журналисты привели в пример ситуацию с Молдавией, которой грозит «очень холодная зима», если прозападные власти страны не смогут договориться с «Газпромом» о заключении нового контракта.

Ранее представитель Госдепартамента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн заявил, что в Вашингтоне разочарованы решением «Газпрома» не увеличивать инвестиции в добычу газа. Чиновник подчеркнул, что Россия «может и должна» нарастить поставки газа в ЕС по уже действующим трубопроводам сверх контрактов, чтобы предотвратить новый виток энергетического кризиса.

В мире,Амос Хохштейн,Владимир Путин,Газпром,Госдеп США,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители