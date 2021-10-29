В США оценили причастность России к энергокризису

Россия не причастна к энергетическому кризису в Европе, но намерена получить выгоду от реакции европейского газового рынка на каждое слова президента страны Владимира Путина. Об этом пишет американское издание Axios.

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Стоимость газа в Европе в октябре достигла рекордных значений. 13 октября президент России Владимир Путин отметил, что на фоне скачков цен РФ готова обсудить с европейскими партнерами «дополнительные действия» и уже нарастила поставки на 15 процентов.

Глава государства подчеркнул, что Россия полностью выполняет свои контрактные обязательства и обеспечивает бесперебойные поставки газа. По мнению Путина, газовый кризис спровоцировали сами европейцы, вовремя не закачивавшие газ в хранилища. Также президент назвал «чушью, бредом и политически немотивированной болтовней» заявления, что Россия использует газ в качестве оружия.

Американское издание констатировало, что Россия действительно не причастна к нынешнему энергетическому кризису в Европе, в результате которого цены на природный газ выросли в пять раз по сравнению с прошлым годом. При этом Владимир Путин намерен использовать газовый кризис в своих интересах, уверено оно.

«Цены на газ колеблются с каждым словом Путина. Они упали после того, как он дал понять, что поставки будут увеличены в следующем месяце. А сокращение поставок стало неприятным напоминанием о зависимости Европы от российского топлива», - подчеркивается в статье.

Журналисты привели в пример ситуацию с Молдавией, которой грозит «очень холодная зима», если прозападные власти страны не смогут договориться с «Газпромом» о заключении нового контракта.