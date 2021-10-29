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Фото: Ukrainian Presidential Press Office via AP Ukrainian Presidential Press Office via AP

Китай выбрал Россию и оставил Австралию «на нуле»

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Китай пытается решить проблему нехватки электроэнергии, наращивая поставки угля из России: импорт из Москвы в Пекин вырос уже в три раза к прошлому году, сообщает CNBC. Канал отмечает, что России удалось обойти Австралию: в 2019 году на эту страну приходилось около 38 процентов импорта угля в Китай.

Несмотря на увеличение потребностей Китая в топливе, поставки угля из Австралии остаются на нуле: Пекин в конце 2020 года ввел неофициальный запрет на его закупки у страны. Политическая напряженность между двумя государствами обострилась после того, как Австралия поддержала расследование действий Пекина по борьбе с пандемией.

«Секретная армия Качиньского»: как Польша хочет противостоять России

Лидер правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский представил проект нового закона о защите родины: он заявил, что Польша должна стать государством, «мощным в военном отношении», «проекция силы» которого должна возрасти во много раз. Дипломат Витольд Юраш в своем материале для Onet заявил, что Качиньский готовит «секретную армию» - в том смысле, что программа ее укрепления остается туманной, пока неизвестно, какие именно вооруженные силы хочет создать Польша, какие боевые возможности обрести, какую технику закупать, и откуда взять на это деньги.

Качиньский говорит о растущей угрозе со стороны России, и, по мнению Юраша, его опасения небеспочвенны. Однако проблема заключается в том, что правильные слова не сопровождаются правильным выводом: если угроза реальна, Польша, граничащая с Россией, не может позволить себе разногласий с союзниками, особенно с США. Дипломат подчеркнул, что Польша впервые с 1931 года не имеет ни одной функционирующей субмарины.

Зеленского обвинили в торговле с Москвой и Минском «на крови»

На этой неделе на аукционе Укрэнерго продали право импортировать на Украину электроэнергию из России на 2200 мегаватт и на 900 мегаватт - из Белоруссии. Цензор.НЕТ назвал это «торговлей на крови» и подчеркнул, что Киев разрешил покрывать за счет импорта примерно 15 процентов своего потребления.

Авторы портала заявила, что Украина «обманула своих европейских союзников, обманула друзей в странах Балтии, обманула президента Литвы, который с трибуны Верховной рады просил прекратить поддержку Лукашенко». В 2015-м году Украина отказалась от поставок электроэнергии из России и Белоруссии, решив как можно скорее присоединиться к европейской энергосистеме. Однако после прихода к власти Владимира Зеленского мораторий на импорт из РФ отменили. В итоге «на Донбассе идет война, течет кровь», а власти Украины «проворачивают беспрецедентную по масштабам коммерческую сделку с Россией и Белоруссией».

Американцы «проморгали» захват власти талибами

Ведущие спецслужбы США не смогли предсказать стремительный захват Афганистана талибами («Талибан» - запрещенная в РФ террористическая организация) и предложили разрозненные оценки стойкости афганских вооруженных сил и правительства. Об этом рассказала The Wall Показывает Street Journal со ссылкой на секретные доклады спецслужб.

В распоряжение WSJ попали почти два десятка докладов четырех американских агентств. В них спецслужбы отмечали успехи талибов с весны 2020 года по июль 2021-го и прогнозировали, что группировка продолжит укреплять свои позиции, а афганское правительство вряд ли выживет без американской поддержки. Однако информации о том, что талибы уже готовы к захвату власти, у американцев не было: они ожидали свержения правительства не раньше конца года.

В Киеве РФ обвинили в поддержке украинских антипрививочников

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что в стране разоблачили «российскую сеть», которая занималась антивакцинаторской деятельностью. Об этом сообщает УНИАН.