В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 70.52EUR 82.29BRENT 83.42
Войти в почту

Кикабидзе: власти Грузии обрекли «большого политика» Саакашвили на смерть

Деловая газета "Взгляд"иещё 3
31 минуту назад

Известный советский грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе считает, что правительство Грузии «обрекло на смерть» голодающего в тюрьме с 1 октября бывшего президента, главу украинского исполкома реформ Михаила Саакашвили, осужденного на три и шесть лет лишения свободы, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Кикабидзе пожалел «обреченного на смерть» Саакашвили
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Обрекли на смерть. С Саакашвили может во сне что-то случиться. А я его так люблю, он мне так близок», – сказал Кикабидзе, являющийся депутатом от партии бывшего президента «Единое национальное движение».

По его словам, в случае смерти Саакашвили в Грузии начнутся большие беспорядки, в связи с чем он предложил правительству «одуматься».

Саакашвили заявил о новой жене

Он пожелал бывшему президенту «бодрости».

«Я знал, что Саакашвили приедет. Но не ждал, что он начнет голодовку, а он показал себя мужественным человеком», – сказал Кикабидзе.

«Саакашвили – личность особенная, он большой политик. Целую его издали», – отметил он.

В субботу в Грузии состоится второй тур местных выборов. В связи с этим голодающий с 1 октября Саакашвили, который сидит в тюрьме по приговору на шесть лет, сообщил, что с 29 октября отказывается от помощи врачей и вверяет свою судьбу гражданам страны, чтобы они проголосовали за оппозицию, а затем вызволили бы его из заключения.

Накануне Грузия исключила возможность передачи Саакашвили Украине, равно как и его досрочное освобождение.

В мире,Вахтанг Кикабидзе,Михаил Саакашвили,Деловая газета "Взгляд",
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители