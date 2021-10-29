Кикабидзе пожалел «обреченного на смерть» Саакашвили

Известный советский грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе считает, что правительство Грузии «обрекло на смерть» голодающего в тюрьме с 1 октября бывшего президента, главу украинского исполкома реформ Михаила Саакашвили , осужденного на три и шесть лет лишения свободы, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси .

«Обрекли на смерть. С Саакашвили может во сне что-то случиться. А я его так люблю, он мне так близок», – сказал Кикабидзе, являющийся депутатом от партии бывшего президента «Единое национальное движение».

По его словам, в случае смерти Саакашвили в Грузии начнутся большие беспорядки, в связи с чем он предложил правительству «одуматься».

«Я знал, что Саакашвили приедет. Но не ждал, что он начнет голодовку, а он показал себя мужественным человеком», – сказал Кикабидзе.

В субботу в Грузии состоится второй тур местных выборов. В связи с этим голодающий с 1 октября Саакашвили, который сидит в тюрьме по приговору на шесть лет, сообщил, что с 29 октября отказывается от помощи врачей и вверяет свою судьбу гражданам страны, чтобы они проголосовали за оппозицию, а затем вызволили бы его из заключения.