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Мэр Лондона призвал усилить меры против коронавируса

Lenta.ru
1 час назад

Мэр Лондона Садык Хан призвал горожан сделать ревакцинацию от COVID-19 и ввести обязательное ношение медицинских масок в общественном транспорте, в рамках усиления мер против распространения коронавируса. Об этом написали в Independent.

Мэр Лондона призвал усилить меры против коронавируса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Садык Хан также заявил о необходимости делать прививки против гриппа. По его словам, этой зимой лондонцы столкнутся не только с пандемией коронавируса, но и с эпидемией гриппа.

«Худшее, что мы можем сделать это ослабить бдительность, быть самодовольными и недооценивать риск, который эти вирусы представляют для всех нас», — заявил Хан в своем обращении.

Он отметил, что для стабилизации эпидемиологической обстановки в Лондоне жителям города нужно действовать согласованно с администрацией. По словам чиновника, ежедневно в Великобритании фиксируется до 40 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. При этом правительство Лондона продолжает сопротивляться обязательному ношению масок в общественных местах.

Ранее глава Минздрава Великобритании Саджид Джавид подтвердил, что по стране распространяется новый штамм коронавируса под кодовым названием AY.4.2. Как отметил министр, пока рано говорить, что этот вариант опаснее, чем другие разновидности COVID-19.

В мире,Минздрав РФ,
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