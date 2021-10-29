Мэр Лондона призвал усилить меры против коронавируса

Мэр Лондона Садык Хан призвал горожан сделать ревакцинацию от COVID-19 и ввести обязательное ношение медицинских масок в общественном транспорте, в рамках усиления мер против распространения коронавируса. Об этом написали в Independent.

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Садык Хан также заявил о необходимости делать прививки против гриппа. По его словам, этой зимой лондонцы столкнутся не только с пандемией коронавируса, но и с эпидемией гриппа.

«Худшее, что мы можем сделать это ослабить бдительность, быть самодовольными и недооценивать риск, который эти вирусы представляют для всех нас», — заявил Хан в своем обращении.

Он отметил, что для стабилизации эпидемиологической обстановки в Лондоне жителям города нужно действовать согласованно с администрацией. По словам чиновника, ежедневно в Великобритании фиксируется до 40 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. При этом правительство Лондона продолжает сопротивляться обязательному ношению масок в общественных местах.