Талибы заинтересовались российскими вакцинами от COVID-19

Представители движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ ) во временном правительстве Афганистана заинтересованы в поставках в страну российских вакцин от коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Каландар Ибад.

«Мы заинтересованы в получении вакцины как из России, так из любой другой страны мира, которая пожелает оказать нам содействие в этой области», — приводит слова министра ТАСС.

Ибад подчеркнул, что для властей ценна любая помощь для борьбы с пандемией и укрепления здоровья граждан, отмечает RT. Кроме того, Ибад сообщил, что США не предоставили Афганистану новых партий вакцины. В то же время республика ожидает поступления препаратов в виде гуманитарной помощи из Китая, отмечает Ura.ru.