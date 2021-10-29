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Талибы заинтересовались российскими вакцинами от COVID-19

Национальная Служба Новостейиещё 1
1 час назад

Представители движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) во временном правительстве Афганистана заинтересованы в поставках в страну российских вакцин от коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Каландар Ибад.

Талибы заинтересовались российскими вакцинами от COVID-19
Фото: ТАССТАСС

«Мы заинтересованы в получении вакцины как из России, так из любой другой страны мира, которая пожелает оказать нам содействие в этой области», — приводит слова министра ТАСС.

Ибад подчеркнул, что для властей ценна любая помощь для борьбы с пандемией и укрепления здоровья граждан, отмечает RT. Кроме того, Ибад сообщил, что США не предоставили Афганистану новых партий вакцины. В то же время республика ожидает поступления препаратов в виде гуманитарной помощи из Китая, отмечает Ura.ru.

В мире,Талибан,РИА Ura.ru,ИТАР-ТАСС,
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