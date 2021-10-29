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Талибы заинтересовались российскими вакцинами от COVID-19

News.ru
17 минут назад

Боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ) заинтересовано в поставках российских вакцин от коронавирусной инфекции в Афганистан. За последнее время удалось нормализовать ситуацию с заболеваемостью в стране. Об этом заявил министр здравоохранения во временном правительстве республики Каландар Ибад, слова которого приводит ТАСС.

Талибы заинтересовались российскими вакцинами от COVID-19
Фото: MFA Russia/Global Look PressMFA Russia/Global Look Press

По его мнению, всё, что помогает бороться с пандемией и укреплять здоровье афганцев, представляет большую ценность. В связи с этим талибы заинтересованы в поставках российских вакцин от коронавируса, а также из любой другой страны, которая готова оказать содействие в этой области.

Ибад рассказал, что три — четыре месяца назад ситуация с коронавирусом была серьёзной, а уровень смертности достаточно высоким. Особую тревогу вызывало распространение индийского штамма.

Однако после того, как регулярное пассажирское авиасообщение прекратилось в середине августа и границы с соседними странами закрылись, ситуацию удалось нормализовать, а смертность пошла на убыль, — сказал Ибад.

Ситуация в сфере здравоохранения в Афганистане остаётся тяжёлой ввиду отсутствия необходимых медикаментов, а также нехватки специалистов. По последним данным ВОЗ, в стране выявлено более 156 тыс. случаев заражения коронавирусом, 7262 заболевших умерли.

В мире,Талибан,ИТАР-ТАСС,
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