В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 70.52EUR 82.29BRENT 83.65
Войти в почту

Эрдоган задумал присвоить половину Черного моря

Lenta.ruиещё 1
25 минут назад

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган задумал присвоить половину Черного моря, усилив влияние в его акватории в рамках концепции «Голубая родина». Об этом пишет Yeni Safak.

Турция захотела присвоить половину Черного моря
Фото: ReutersReuters

По данным издания, Анкара планирует отслеживать ситуацию от греческих до восточных берегов Черного моря. Для этой цели Турция строит оптоэлектронные базы, которые позволят позволят ей следить за обстановкой, в том числе и в районе побережья Сочи. На данный момент построено уже 13 таких баз для контроля над Эгейским и Мраморным морями. Теперь же Анкара хочет добиться контроля над не менее 50 процентами черноморских вод.

Как отмечается в публикации, доктрина «Голубая родина» нацелена на то, чтобы повысить значимость Турции в качестве морской державы. По мнению экспертов, Анкара намерена и далее наращивать мощь своих военно-морских сил, чтобы закрепиться в «русском озере».

Ранее стало известно, что турецкая армия готовится к двум новым военным операциям в Сирии: одна пройдет в провинции Идлиб на севере-западе, вторая — в провинции Эль-Хасака на северо-востоке страны. Операции могут начаться в любой момент без предварительного объявления после встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом США Джо Байденом.
В мире,Джозеф Байден,Реджеп Эрдоган,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители