Турция захотела присвоить половину Черного моря

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган задумал присвоить половину Черного моря, усилив влияние в его акватории в рамках концепции «Голубая родина». Об этом пишет Yeni Safak.
По данным издания, Анкара планирует отслеживать ситуацию от греческих до восточных берегов Черного моря. Для этой цели Турция строит оптоэлектронные базы, которые позволят позволят ей следить за обстановкой, в том числе и в районе побережья Сочи. На данный момент построено уже 13 таких баз для контроля над Эгейским и Мраморным морями. Теперь же Анкара хочет добиться контроля над не менее 50 процентами черноморских вод.
Как отмечается в публикации, доктрина «Голубая родина» нацелена на то, чтобы повысить значимость Турции в качестве морской державы. По мнению экспертов, Анкара намерена и далее наращивать мощь своих военно-морских сил, чтобы закрепиться в «русском озере».