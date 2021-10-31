Турция захотела присвоить половину Черного моря

По данным издания, Анкара планирует отслеживать ситуацию от греческих до восточных берегов Черного моря. Для этой цели Турция строит оптоэлектронные базы, которые позволят позволят ей следить за обстановкой, в том числе и в районе побережья Сочи. На данный момент построено уже 13 таких баз для контроля над Эгейским и Мраморным морями. Теперь же Анкара хочет добиться контроля над не менее 50 процентами черноморских вод.