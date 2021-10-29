Фаиальная ошибка: ЕС обвинили в провале энергетической политики

Евросоюз не справился с энергетическим кризисом, который стал самым сложным с 1970-х годов, пишет австрийская Die Presse.

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По данным издания, морозные ночи в Восточной Европе возвещают о приближении зимы, но ЕС не справился с кризисом, который сложился из-за ситуации с коронавирусом и большого спроса на сжиженный газ в Азии и США. Из-за этого цены на топливо выросли, а Брюссель оказался «не готов к тому, чтобы эффективно и быстро реагировать на эти глобальные явления». По данным издания, только Россия может быстро поставлять газ в европейские страны, что увеличивает зависимость ЕС от нее.

Как говорится в статье, Евросоюз уверял, что может определять мировую политику, при этом сам же создал условия, из-за которых оказался в затруднительном положении. ЕС не следует единой позиции, а Москва показала ему границы фантазий о мировом господстве. Die Presse назвала фатальной ошибкой отказ европейских стран от долгосрочных контрактов на газ.