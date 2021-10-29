Фаиальная ошибка: ЕС обвинили в провале энергетической политики

Евросоюз не справился с энергетическим кризисом, который стал самым сложным с 1970-х годов, пишет австрийская Die Presse.
По данным издания, морозные ночи в Восточной Европе возвещают о приближении зимы, но ЕС не справился с кризисом, который сложился из-за ситуации с коронавирусом и большого спроса на сжиженный газ в Азии и США. Из-за этого цены на топливо выросли, а Брюссель оказался «не готов к тому, чтобы эффективно и быстро реагировать на эти глобальные явления». По данным издания, только Россия может быстро поставлять газ в европейские страны, что увеличивает зависимость ЕС от нее.
Как говорится в статье, Евросоюз уверял, что может определять мировую политику, при этом сам же создал условия, из-за которых оказался в затруднительном положении. ЕС не следует единой позиции, а Москва показала ему границы фантазий о мировом господстве. Die Presse назвала фатальной ошибкой отказ европейских стран от долгосрочных контрактов на газ.
Ранее Евросоюзу предложили частично заменить российский газ. Полностью отказаться от российского топлива ЕС не удастся. При этом предложено найти газ в других странах. Например, 33 процента спроса Болгарии можно удовлетворить с помощью поставок газа из Азербайджана.