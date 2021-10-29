В Оклахоме впервые с 1998 года провели казнь преступника

В американском штате Оклахоме впервые с 1998 года провели казнь преступника, сообщает телеканал Fox News. Путем введения смертельной инъекции казнили 60-летнего Джон Мариона Гранта, виновного в нескольких вооруженных ограблениях и убийстве и отбывающего 130-летний тюремный срок.

К смертной казни Гранта приговорили из-за убийства работницы тюремного кафетерия Гей Картер. "Смертная казнь предназначена для защиты любых потенциальных будущих жертв. Даже после того, как Грант был удален из общества, он совершил акт насилия, унесший жизнь невиновного. Я молюсь, чтобы справедливость восторжествовала для всех близких жертв", - заявила после казни дочь погибшей, Памела Картер.