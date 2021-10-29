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В Оклахоме впервые с 1998 года провели казнь преступника

Газета.Ru
31 минуту назад

В американском штате Оклахоме впервые с 1998 года провели казнь преступника, сообщает телеканал Fox News. Путем введения смертельной инъекции казнили 60-летнего Джон Мариона Гранта, виновного в нескольких вооруженных ограблениях и убийстве и отбывающего 130-летний тюремный срок.

В Оклахоме впервые с 1998 года провели казнь преступника
Фото: Владимир Вяткин/РИА «Новости»Владимир Вяткин/РИА «Новости»

К смертной казни Гранта приговорили из-за убийства работницы тюремного кафетерия Гей Картер. "Смертная казнь предназначена для защиты любых потенциальных будущих жертв. Даже после того, как Грант был удален из общества, он совершил акт насилия, унесший жизнь невиновного. Я молюсь, чтобы справедливость восторжествовала для всех близких жертв", - заявила после казни дочь погибшей, Памела Картер.

Введение смертельной инъекции сопровождалось буйным поведением Гранта, который ругался матом и повторял "Let's go! Let's go! Let's go!". Грант умер спустя 21 минуту после введения первого из трех препаратов. Ранее в США начался пересмотр отмены смертного приговора Царнаеву, устроившему теракт в Бостоне.

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