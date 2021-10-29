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В Кремле раскрыли темы предстоящего саммита G20

News.ruиещё 2
33 минуты назад

Президент России Владимир Путин с 30 по 31 октября примет участие по видеосвязи в саммите «Большой двадцатки» (G20), на котором обсудят цифровую экономику, последствия пандемии коронавируса и изменения климата. Также будут затронуты вопросы защиты окружающей среды и перехода к низкоуглеродной экономике. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В Кремле раскрыли темы предстоящего саммита G20
Фото: Фото: Jin Mamengni/XinHua/Global Look PressФото: Jin Mamengni/XinHua/Global Look Press

Отмечается, что особое внимание будет уделено вопросам преодоления последствий пандемии коронавируса, укрепления систем здравоохранения и проведения всеобщей иммунизации. Ключевые решения саммита G20 зафиксируют в итоговой декларации.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в саммите G20 в очном формате. Мероприятие пройдёт в Риме. У Лаврова запланирован целый ряд двусторонних встреч, в частности с китайским коллегой.

Также появилась информация, что лидеры G20 договорились о создании глобальных структур по вопросам здравоохранения и финансов, которые будут им подотчётны.

В мире,Политика,Сергей Лавров,Владимир Путин,
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