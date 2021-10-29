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Зеленский «забыл» об освобождении Украины Красной армией

Елена Прошина
52 минуты назад

Украинский президент Владимир Зеленский в День освобождения страны от нацистских захватчиков «забыл» сообщить, что заслуга в этом принадлежит Красной армии, пишет «Страна.ua».

Зеленский «забыл» об освобождении Украины Красной армией
Фото: ТАССТАСС

Как заявил глава государства, нацисты были изгнаны 77 лет назад силами Первого, Второго, Третьего и Четвертого Украинских фронтов. Зеленский не указал, о фронтах какой армии идет речь.

При этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль приписал освобождение от оккупантов антигитлеровской коалиции. «Семьдесят семь лет назад совместными усилиями антигитлеровская коалиция выгнала нацистских оккупантов из Украины», — заявил глава кабмина.

Ранее Зеленский обвинил Советский Союз в причастности к началу Второй мировой войны. «Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста», — заявил политик во время брифинга с президентом Польши Анджеем Дудой.

Также президент Украины заявил, что ввод советских войск в Польшу в 1939 году привел к «запуску смертоносного маховика Холокоста». При этом украинский политик призвал мир к сплочённости и заявил, что спасти человечество от страданий возможно только общими усилиями.

В мире,Денис Шмыгаль,Владимир Зеленский,Анджей Дуда,
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