США раскритиковали Россию за закон о СМИ-иноагентах

Госдепартамент США распространил заявление от имени Вашингтона и его союзников с критикой российских властей за притеснение независимых журналистов и СМИ с помощью закона о СМИ-иноагентах, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление американского внешнеполитического ведомства.

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Документ подписали представители США, ближайшие союзники Вашингтона, а также представители Украины, призвав Москву соблюдать свои международные обязательства в сфере прав человека и обеспечить свободу СМИ и безопасность для журналистов.

Ранее более 40 представителей благотворительных фондов России подписали обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой не распространять действие закона об иноагентах на эти организации. В частности, свои подписи поставили учредитель фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова, худрук МХТ имени Чехова и учредитель собственного благотворительного фонда Константин Хабенский, соучредитель фонда «Подсолнух» Тимур Бекмамбетов.

Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, глава государства не видел обращение руководителей российских благотворительных фондов о выведении этих организаций из-под действия закона об иноагентах, однако президенту о нем сообщат.