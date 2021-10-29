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Авиаперевозчики США просят о дополнительных полетах над Россией

Елена Прошина
30 минут назад

Крупнейшие американские авиакомпании призвали Госдепартамент США к «немедленным действиям», чтобы добиться дополнительных прав на полеты в воздушном пространстве России, сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо отраслевого объединения.

В США попросили о допполетах над Россией
Фото: ТАССТАСС

Речь идет о таких перевозчиках, как American Airlines, Delta Airlines, FedEx Corp, United Parcel Service и других. Они просят о вмешательстве непосредственно госсекретаря Энтони Блинкена.

«Многим авиакомпаниям США, учитывая потребности рынка, срочно требуются дополнительные права для пролета в воздушном пространстве России», — следует из обращения.

Как предупреждают авиакомпании, без права на дополнительные полеты над воздушным пространством России американские авиаперевозчики будут вынуждены пользоваться альтернативными маршрутами, что будет неэффективно. В результате это может привести к лишним техническим остановкам и избыточным выбросам CO2. Дополнительные права на полеты требуются в связи с возросшим количеством авиарейсов между странами.

Тем временем, российский оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции объявил, что с 9 ноября Россия возобновляет авиасообщение с Нидерландами, Норвегией и Швецией. Рейсы буду выполняться с девятью странами. Также в список попали Багамы, Иран, Оман, Словения, Тунис и Таиланд.

В мире,Энтони Блинкен,Delta Air Lines,Госдеп США,РИА Новости,
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