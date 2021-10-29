США задержали испытания гиперзвукового оружия перед саммитом с Путиным

— Менее чем за неделю до того, как президент Джо Байден встретился с российским президентом Владимиром Путиным в ходе июньского саммита в Швейцарии, Белый дом приказал Пентагону задержать давно запланированные испытания гиперзвуковой ракеты, чтобы не усиливать напряженность с Москвой, — пишет издание Politico со ссылкой на три источника в Пентагоне и конгрессе.