ЕС не справился с энергетическим кризисом, который оказался сложнейшим с 1970-х годов, пишет австрийская пресса.

Die Presse пишет, что «первые морозные ночи в Восточной Европе возвещают о приближении зимы», но ЕС не справился с кризисом, который сложился из-за ситуации с коронавирусом и огромного спроса на сжиженный газ в Азии и США. В результате цены на газ и электроэнергию резко выросли, а ЕС оказался «не готов к тому, чтобы эффективно и быстро реагировать на эти глобальные явления». Подчеркивается, что лишь Россия может быстро поставлять газ, это увеличивает зависимость ЕС от нее.

ЕС утверждал, что может определять мировую политику, но сам же создал условия, из-за которых оказался в затруднительном положении, говорится в статье. Die Presse пишет, что ЕС не следует единой позиции, а Россия показала ему границы фантазий о мировом господстве. Издание считает фатальной ошибкой отказ европейских стран от долгосрочных контрактов на газ, передает ТАСС.