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Власти Эстонии приказали носить маски даже в саунах

Деловая газета "Взгляд"
50 минут назад

С 29 октября в Эстонии вводятся новые ограничения в связи с распространением коронавируса, сообщило правительство страны.

Власти Эстонии приказали носить маски даже в саунах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Указывается, что требование «носить маски во внутренних помещениях распространяется повсеместно». Данное требование касается «всех видов деятельности». Следует предоставить справку от врача, если ношение маски противопоказано по состоянию здоровья, передает РИА «Новости».

Кабмин подчеркнул, что «маски следует носить» как «в театрах, на концертах и в кино», в местах общественного питания, так и «помещениях общего пользования в саунах, спа-центрах, бассейнах и аквапарках». Отмечается, что «при соприкосновении с водой» маски все же «можно снимать».

В Эстонии число выявленных случаев COVID-19 увеличилось на 1995, достигнув 188522, в больницах находятся 542 человека. За время пандемии коронавируса унес 1491 жизнь.

Вакцинация от коронавируса в Эстонии стартовала 27 декабря. В стране разрешены вакцины Pfizer/BioNtech, Moderna, AstraZeneca и Janssen, а прививки уже поставили более 782 тыс. человек, что составляет половину от всего населения страны. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас обратилась к местным жителям с просьбой не ждать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», а вакцинироваться тем, что есть сейчас в стране.

В мире,Кая Каллас,РИА Новости,
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