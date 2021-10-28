Власти Эстонии приказали носить маски даже в саунах

С 29 октября в Эстонии вводятся новые ограничения в связи с распространением коронавируса, сообщило правительство страны.

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Указывается, что требование «носить маски во внутренних помещениях распространяется повсеместно». Данное требование касается «всех видов деятельности». Следует предоставить справку от врача, если ношение маски противопоказано по состоянию здоровья, передает РИА «Новости».

Кабмин подчеркнул, что «маски следует носить» как «в театрах, на концертах и в кино», в местах общественного питания, так и «помещениях общего пользования в саунах, спа-центрах, бассейнах и аквапарках». Отмечается, что «при соприкосновении с водой» маски все же «можно снимать».

В Эстонии число выявленных случаев COVID-19 увеличилось на 1995, достигнув 188522, в больницах находятся 542 человека. За время пандемии коронавируса унес 1491 жизнь.