Женщина в Таиланде перерезала страховочные тросы маляров

Жительница многоэтажного дома в Таиланде перерезала страховочные тросы маляров. При этом она заявила, что не собиралась убивать рабочих, пишет Thai PBS World. .

По словам женщины, администрация кондоминиума не уведомила ее о предстоящих работах, и вид маляров, висящих за ее окном, напугал женщину.

Видео дня

Как сообщает Bangkok Post, инцидент произошел около полудня 12 октября, но известно о нем стало только после того, как видео умоляющих о помощи маляров широко разошлось в Интернете.

Его выложила в TikTok 49-летняя Прапаван Сатасинг, которая живет на 26-м этаже кондоминиума. По ее словам, она была дома и в какой-то момент увидела за окном висевших на тросе двух мужчин, которые пытались ухватиться за вешалку для одежды на ее балконе. Один из них звал на помощь. Бойфренд женщины вышел поговорить с ними, и маляры спросили, могут ли они спрыгнуть на их балкон, так как у них перерезан страховочный трос. Пара позволила им благополучно приземлиться на балконе, сняв спасение на видео.

Как пишет Associated Press, один из маляров, гражданин Мьянмы по имени Сонг, сообщил тайским СМИ, что он и двое его друзей спустились с 32 этажа, чтобы отремонтировать трещины на стене дома. В районе 30 этажа он почувствовал, что веревка стала тяжелее, а когда посмотрел вниз, увидел, что кто-то на 21-м этаже открыл окно и перерезал веревку. Он пытался звать на помощь, но никого не было. Третий рабочий в это время продолжал поддерживать их с верхнего этажа.

Администрация кондоминиума сообщила о случившемся в полицию, которая вызвала на допрос предполагаемую виновницу инцидента. Женщина пришла в полицию с адвокатом. После того, как полицейские показали ей запись с камер видеонаблюдения и доказательства судебно-медицинской экспертизы, она призналась во всем, но отрицала какое-либо намерение убить рабочих.

Женщину не стали арестовывать и отправили домой. Полиция намерена представить обвинительный акт в областной суд в течение 15 дней. Ей грозит тюремный срок до 20 лет, если она будет признана виновной по обвинению в покушении на убийство.