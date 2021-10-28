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Израиль утвердил правила въезда привитых «Спутником V» туристов

Елена Прошина
35 минут назад

Пресс-служба Министерства здравоохранения Израиля разместила в Telegram-канале ведомства правила въезда привитых «Спутником V» иностранных туристов.

Израиль утвердил правила въезда привитых «Спутником V» туристов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В сообщении указано, что получившие российскую вакцину смогут посетить Израиль с 15 ноября, если они получили два компонента препарата, с момента введения последней дозы прошло не менее 14 дней и не более шести месяцев туристы и имеют отрицательный результат ПЦР-тестирования, выполненного не более чем за 72 часа до полета.

Пассажиры смогут предоставить информацию о прививке при заполнении декларации о состоянии здоровья перед полетом. При этом вакцинированным «Спутником V» необходимо будет пройти в аэропорту Израиля дополнительное ПЦР-тестирование и серологическое исследование. До получения результатов туристов отправят на изоляцию в отель.

В список утвержденных Израилем вакцин также вошли Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson – Janssen, AstraZeneca, Covishield, Sinopharm и Sinovac.

Иностранцам, предоставившим поддельные документы и отказавшим/нарушившим изоляцию, запретят въезд в Израиль на 5 лет. Также туристы, вакцинированные любой из одобренных вакцин, не смогут въехать на территорию Израиля, если в течение последних 14 дней они находились в стране из «красного списка». Его власти страны утвердят позже.

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