Псаки не поедет с Байденом в Европу

Пресс-секретарь президента США Джен Псаки не поедет с Джо Байденом в Европу. Об этом сообщила американская журналистка Ксения Павлович в своем профиле в Twitter, уточнив, что причиной отказа стали семейные обстоятельства.
«Мне сказали, что по семейным обстоятельствам Джен Псаки больше не будет путешествовать с президентом, по крайней мере, в первые несколько дней зарубежной поездки в Европу», — пояснила журналистка.
По одному из предположений, вместо Псаки в Европу с 46-м президентом США может поехать первая заместитель пресс-секретаря Карин Жан Пьер.
Сообщается, что Байден 28 октября направится на саммит G20 в Рим.
Ранее стало известно, что администрация президента США опубликовала обновленные правила для поездок в Соединенные Штаты, в том числе более ужесточенные требования к непривитым от коронавируса американцам, а также исключения для иностранцев.
Кроме того, Байден принял решение назначить нового координатора США по санкциям. Уведомление о назначении кандидатуры Джеймса О'Брайена было направлено в верхнюю палату Конгресса США. Законодатели должны утвердить кандидатуру.