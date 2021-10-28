Псаки не поедет с Байденом в Европу

Пресс-секретарь президента США Джен Псаки не поедет с Джо Байденом в Европу. Об этом сообщила американская журналистка Ксения Павлович в своем профиле в Twitter, уточнив, что причиной отказа стали семейные обстоятельства.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Мне сказали, что по семейным обстоятельствам Джен Псаки больше не будет путешествовать с президентом, по крайней мере, в первые несколько дней зарубежной поездки в Европу», — пояснила журналистка.

I am told that due to a family emergency, @PressSec Jen Psaki will no longer be traveling with the President for at least the first few days of the foreign trip to Europe Biden is departing today. Karine Jean Pierre will travel in her place.— Ksenija (@ksenijapavlovic) October 28, 2021

По одному из предположений, вместо Псаки в Европу с 46-м президентом США может поехать первая заместитель пресс-секретаря Карин Жан Пьер.

Сообщается, что Байден 28 октября направится на саммит G20 в Рим.

Ранее стало известно, что администрация президента США опубликовала обновленные правила для поездок в Соединенные Штаты, в том числе более ужесточенные требования к непривитым от коронавируса американцам, а также исключения для иностранцев.