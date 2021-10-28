В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 70.52EUR 81.84BRENT 82.83
Войти в почту

Псаки не поедет с Байденом в Европу

Елена Прошина
53 минуты назад

Пресс-секретарь президента США Джен Псаки не поедет с Джо Байденом в Европу. Об этом сообщила американская журналистка Ксения Павлович в своем профиле в Twitter, уточнив, что причиной отказа стали семейные обстоятельства.

Псаки не поедет с Байденом в Европу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мне сказали, что по семейным обстоятельствам Джен Псаки больше не будет путешествовать с президентом, по крайней мере, в первые несколько дней зарубежной поездки в Европу», — пояснила журналистка.

По одному из предположений, вместо Псаки в Европу с 46-м президентом США может поехать первая заместитель пресс-секретаря Карин Жан Пьер.

Сообщается, что Байден 28 октября направится на саммит G20 в Рим.

Ранее стало известно, что администрация президента США опубликовала обновленные правила для поездок в Соединенные Штаты, в том числе более ужесточенные требования к непривитым от коронавируса американцам, а также исключения для иностранцев.

Кроме того, Байден принял решение назначить нового координатора США по санкциям. Уведомление о назначении кандидатуры Джеймса О'Брайена было направлено в верхнюю палату Конгресса США. Законодатели должны утвердить кандидатуру.

В мире,Джеймс О'брайен,Джозеф Байден,Сенат США,Администрация США,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители