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Стала известна причина поездки Байдена без Псаки в Европу

Газета.Ru
33 минуты назад

Пресс-секретарь президента Соединенных Штатов Джен Псаки не поедет с Джо Байденом в Европу. Отказ от поездки связан с рядом личным причин, сообщила в Twitter-профиле американская журналистка Ксения Павлович.

Стала известна причина поездки Байдена без Псаки в Европу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мне сказали, что по семейным обстоятельствам Джен Псаки больше не будет путешествовать с президентом, по крайней мере, в первые несколько дней зарубежной поездки в Европу», — сказала журналистка.

Предполагается, что вместо Псаки в Европу с 46-м президентом США поедет первая заместитель пресс-секретаря Карин Жан Пьер.

Байден в четверг, 28 октября, направится на саммит G20 в Рим.

Ранее сообщалось, что администрация Байдена опубликовала обновленные правила для поездок в США.

Также Байден решил назначить нового координатора США по санкциям.

В мире,Джозеф Байден,
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