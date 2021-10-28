В смертельном инциденте на съемочной площадке усмотрели частичную вину Болдуина

Режиссер и продюсер Денис Кирис и кинокритик, режиссер Давид Шнейдеров считают, что в смерти оператора и ранении режиссера на съемках фильма «Ржавчина» есть доля вины актера Алека Болдуина, пишет НСН.

Фото: Фото : "Централ Партнершип" Фото : "Централ Партнершип"

Считать Болдуина кристально чистым нельзя, полагают эксперты. Весь вопрос в том, признает ли он он вину.

Они отметили, что если Болдуин понимал, что на площадке работают «люди с улицы», необходимо было проверить реквизит. И для человека с таким колоссальным опытом, как у Болдуина, это должно быть на уровне рефлексов, а не «решение головой».

«Раз в год и лопата стреляет. Взял автомат – проверь. Тем более, как говорят, там был оружейный барабан, его вообще легко проверить, крутанул и посмотрел», - считают режиссеры.

Болдуин 21 октября во время съемок фильма «Ржавчина» случайно выстрелил из оружия, которое было предназначенного для стрельбы холостыми патронами, однако оказалось заряжено боевым. От выстрела погибла 42-летняя кинооператор Галина Хатчинс и пострадал режиссер Джоэл Соуз.

У Хатчинс, которая родилась в Киеве, а детство провела на советской военной базе за Полярным кругом, остались муж и ребенок.

Болдуин заявил, что шокирован произошедшим, и сообщил, что в полной мере сотрудничает со следствием. Как выяснилось, Ханна Рид, ответственная за обращение с оружием во время съемок фильма, лишь недавно начала работать в этой профессии. В свою очередь ассистент погибшей Хатчинс Аарон Чен рассказал, что часть оригинального состава съемочной группы покинула площадку из-за разногласий. Заменившие их люди не имели соответствующей подготовки и повели себя непрофессионально, передав Болдуину заряженный боевым патроном пистолет.