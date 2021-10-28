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Назван стопроцентный способ защиты от COVID-19

Вакцинация «Спутником V» и последующая ревакцинация назальной формой препарата станут 100% защитой от коронавируса. Об этом РИА Новости заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Ранее сообщалось, что ученые из центра имени Гамалеи готовы приступить к клиническим исследованиям назальной вакцины от COVID-19. Речь идет о втором компоненте препарата «Спутник V», распыляемом в нос при помощи специального шприца с насадкой. Вакцина возможно будет зарегистрирована в 2022 году.

По словам Александра Гинцбурга, вакцинация «Спутником V» и последующая ревакцинация назальной формой препарата должны обеспечить полную защиту от заражения коронавирусом.

«Мы предполагаем, хотя это надо будет изучать в ходе клинических испытаний, что такой иммунитет будет стерильным, то есть вакцинированный человек будет обладать не только гуморальным, но и мукозальным иммунитетом на уровне входных ворот», - пояснил он.

В мандаринах из Турции нашли опасные вещества

Роспотребнадзор приостановит ввоз турецких мандаринов с 29 октября из-за допустимого уровня пестицида хлорпирифос.

Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

«В указанных мандаринах обнаружены остаточные количества пестицида «Хлорпирифос», концентрация которого превышает максимально допустимый уровень», – говорится в сообщении.

Сейчас ситуация находится на контроле Роспотребнадзора. Опасные вещества в цитрусовых из Турции обнаружили специалисты Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Сознавшийся в убийстве банкира Яхонтова покончил с собой в Белоруссии

Обвиняемый в убийстве банкира Михаила Яхонтова и его семьи Андрей Скрипкин покончил с собой. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, он совершил самоубийство в изоляторе в Белоруссии, откуда 28 октября его должны были доставить на допрос в Москву.

Днем 26 октября в квартире на Мосфильмовской улице были обнаружены тела женщины, мужчины и маленького ребенка с признаками насильственной смерти. Позже стало известно, что убиты были бывший замглавы московского филиала «Смоленского банка», 57-летний Михаил Яхонтов, его 39-летняя жена и их восьмилетний сын.

Опасное вождение: водителям приготовили новый штраф

В новой редакции проекта Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) появилось упоминание штрафа за опасное вождение, передает «Интерфакс».

В статье 21.14 проекта КоАП сказано, что нарушение правил дорожного движения, которое выражается в опасном вождении, влечет наложение административного штрафа в размере 3 тыс. рублей. Сейчас российское законодательство не предусматривает ответственности за подобные действия.

На Украине освобождение страны от нацистов приписали США

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в годы Второй Мировой войны нацистов прогоняла не Советская армия, а некая антигитлеровская коалиция. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Политик утверждает, что за освобождение Киева и другие украинские города боролись США, Великобритания, Китай, Южная Африка и страны Латинской Америки.

"77 лет назад совместными усилиями антигитлеровская коалиция выгнала нацистских оккупантов из Украины. Вечная память тем, кто отдал жизнь за Украину", - отметил Шмыгаль.

Молдавию упрекнули в желании жить «на халяву за счет России»

Газовый кризис в Молдавии показал, что отдельные страны хотят жить за счет поставок энергоносителей из России «на халяву», заявил специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вот это самый характерный пример. Извините, непарламентски выражусь, желающих жить на халяву за счет России очень много», – цитирует его агентство.

Иванов отметил, что на вопрос, приобретет ли Россия новых союзников в мире на фоне перехода к углеродной нейтральности, ответить сложно.

«Может быть, да, а может быть, нет. Может быть, наоборот, появится количество новых государств, которые будут требовать с России новые уступки, новые полубесплатные поставки энергоносителей - водорода, например», – подчеркнул Иванов.

В США рассказали о способе России убить миллиарды людей

Россия владеет ядерным оружием, которого будет достаточно для убийства миллиардов людей. Об этом пишет американское издание 19FortyFive.

Как утверждается в публикации, сейчас у России один из самых амбициозных и крупнейших ядерных потенциалов в мире. Автор статьи напомнил, что в сумме Великобритания, США, Израиль, Франция, Китай, Пакистан, Россия, Индия и Северная Корея обладают примерно 13 500 боеголовок. Однако Россия и США — бесспорные лидеры на арене ядерного оружия, подчеркивается в материале.

У России в наличии примерно 6 400 ядерных боеголовок, у США — 5 800.

Также в публикации отмечается, что Москва все еще отдает приоритет ядерному оружию при планировании военной стратегии. В связи с этим, как считает автор статьи, Кремль расширяет сферу своего влияния, преследует свои региональные цели и не боится полномасштабного конфликта со стороны НАТО или США.

Дина Аверина проиграла в борьбе за золото чемпионата мира

Россиянка Дина Аверина завоевала серебряную медаль в упражнениях с лентой на чемпионате мира по художественной гимнастике в Японии. Трансляция велась на сайте «Матч ТВ».

Спортсменка набрала за свое выступление 23,900 балла. Аверина проиграла представительнице Белоруссии Алине Горносько, в активе которой 23,950 балла. На третьем месте расположилась сестра Авериной Арина с 23,450 балла.

Медаль стала для Дины Авериной четвертой на этом ЧМ. До этого спортсменка одержала победу в упражнениях с обручем, мячом и булавой. Таким образом, она остается 16-кратной чемпионкой мира. Рекорд принадлежит россиянке Евгении Канаевой, на счету которой 17 побед.

В Москве от COVID умер судья из программы "Суд присяжных"

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Адвокат, известный по роли судьи в телепрограмме «Суд присяжных», Валерий Степанов умер от последствий COVID-19. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на пост коллеги Степанова по шоу Рубена Маркарьяна.

«Последние слова были вчера. "Побеждаю Ковид!" Понимаете? Не "болею", а "побеждаю". Верим, что победил, дорогой Валерий Иванович. Просто не проснулся в нашем мире сегодня утром», - написал Маркарьян на своей странице в Facebook.

«Суд присяжных» с Валерием Степановым выходил на телеканале НТВ с 2016 года. В каждом выпуске обсуждались тяжкие уголовные дела, которые были основаны на реальных преступлениях.