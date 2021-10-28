Украина нашла выход из энергокризиса в Белоруссии

Украинская компания - оператор атомных электростанций "Энергоатом" в качестве одного из вариантов резервного поставщика электроэнергии Белоруссию. Такая мера может понадобиться для покрытия дефицита мощности в случае нештатных ситуаций в энергосистеме Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее сообщение, которое было распространено компанией в четверг.

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"Энергоатом" рассматривает все возможные варианты создания резерва электроэнергии в соответствии с требованиями режима работы Объединенной энергетической системы Украины. Одним из таких вариантов может быть резервирование небольших объемов электроэнергии из Белоруссии", - сказано в сообщении.

Как отметили в компании, это даст возможность создать резерв мощности, который будет доступен в нештатных ситуациях при возникновении аномальных температур, реализовав потребности населения в дешевой электроэнергии благодаря атомной генерации, а также предотвратить ее дефицит на внутреннем рынке Украины.