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Украина нашла выход из энергокризиса в Белоруссии

Елена Прошина
29 минут назад

Украинская компания - оператор атомных электростанций "Энергоатом" в качестве одного из вариантов резервного поставщика электроэнергии Белоруссию. Такая мера может понадобиться для покрытия дефицита мощности в случае нештатных ситуаций в энергосистеме Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее сообщение, которое было распространено компанией в четверг.

Украина нашла выход из энергокризиса в Белоруссии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Энергоатом" рассматривает все возможные варианты создания резерва электроэнергии в соответствии с требованиями режима работы Объединенной энергетической системы Украины. Одним из таких вариантов может быть резервирование небольших объемов электроэнергии из Белоруссии", - сказано в сообщении.

Как отметили в компании, это даст возможность создать резерв мощности, который будет доступен в нештатных ситуациях при возникновении аномальных температур, реализовав потребности населения в дешевой электроэнергии благодаря атомной генерации, а также предотвратить ее дефицит на внутреннем рынке Украины.

В "Энергоатоме" также добавили, что этой зимой компания впервые в истории намерена запустить одновременно 14 из 15 энергоблоков АЭС страны. Такое решение было принято ввиду ожидаемого сокращения доли ТЭС в энергобалансе Украины, связанного с дефицитом угля и высокой стоимостью природного газа.

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