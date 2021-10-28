Додон покинул молдавский парламент

Бывший президент Молдавии, лидер Партии социалистов Игорь Додон покинул парламент страны. Об этом сообщает «Sputnik Молдова».

В молдавском парламенте официально одобрили его заявку о сложении депутатского мандата. В поддержку этого решения проголосовали 70 депутатов.

Игорь Додон стал депутатом высшего законодательного органа Молдавии после досрочных выборов, которые состоялись 11 июля 2021 года. В парламент он прошел по спискам Блока коммунистов и социалистов.

18 октября Додон пообещал сдать депутатский мандат. Экс-глава республики заявил, что не видит смысла в своем дальнейшем пребывании в парламенте и предположил, что может быть «гораздо эффективнее» на других должностях.