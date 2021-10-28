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Додон покинул молдавский парламент

Lenta.ru
1 час назад

Бывший президент Молдавии, лидер Партии социалистов Игорь Додон покинул парламент страны. Об этом сообщает «Sputnik Молдова».

Додон покинул молдавский парламент
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В молдавском парламенте официально одобрили его заявку о сложении депутатского мандата. В поддержку этого решения проголосовали 70 депутатов.

Игорь Додон стал депутатом высшего законодательного органа Молдавии после досрочных выборов, которые состоялись 11 июля 2021 года. В парламент он прошел по спискам Блока коммунистов и социалистов.

18 октября Додон пообещал сдать депутатский мандат. Экс-глава республики заявил, что не видит смысла в своем дальнейшем пребывании в парламенте и предположил, что может быть «гораздо эффективнее» на других должностях.

В ноябре 2020 года Додон проиграл выборы президента Молдавии. Во втором туре он набрал 42,25 процента голосов, а бывший премьер-министр страны Майя Санду — 57,75 процента.

В мире,Игорь Додон,КПРФ,ИА Sputnik,
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