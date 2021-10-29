На Украине предсказали резкий рост смертности от COVID-19

Число умерших от коронавируса украинцев может в начале ноября дойти до тысячи человек в сутки. С таким прогнозом выступил в эфире телеканала «1+1» секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Он призвал соотечественников вакцинироваться.
К большому сожалению, с учетом того, что мы сегодня имеем, тысячу умерших от COVID за сутки в первых числах ноября мы можем с вами иметь. Можно ли это остановить? Да, нужно идти вакцинироваться, — сказал он.
С 23 сентября ухудшение эпидемиологической ситуации в стране привело к тому, что Украина перешла из «зелёной» зоны в «жёлтую». В октябре в «красную» зону попали Херсонская, Запорожская, Одесская, Донецкая, Днепропетровская, Николаевская и Ровенская области.
В «красной» зоне, в частности, работа кинотеатров, кафе, ресторанов, спортзалов возможна лишь в случае стопроцентной вакцинации работников учреждений и посетителей.
Ранее Россию обвинили в нежелании украинцев проходить вакцинацию от коронавируса.