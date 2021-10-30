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Премьер Украины нашел способ справиться с газовым кризисом

Lenta.ruиещё 1
22 минуты назад

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о способе справиться с газовым кризисом в стране. Об этом сообщает портал Vesti.ua.

Премьер Украины нашел способ справиться с газовым кризисом
Фото: ТАССТАСС

По его словам, сейчас настало лучшее время, чтобы задуматься об эффективности и энергосбережении. Премьер подчеркнул, что это именно те пути, которые дадут Украине возможность проходить следующие отопительные сезоны с меньшим стрессом.

Шмыгаль обратился с призывом к местным тепловым компаниям искать различные альтернативы дорогостоящему газу. Он привел в качестве примера использование биотоплива. Так, премьер рассказал об опыте Волынской области, где, по сведениям местных властей, большинство бюджетных котельных работают на пеллетах, биотопливе, получаемом из торфа, древесных отходов и отходов сельского хозяйства.

Ранее первый вице-премьер страны Алексей Любченко назвал опасную для страны цену на газ. По его словам, при среднегодовой стоимости в 900 долларов за тысячу кубометров, некоторые отрасли рискуют пострадать. «При среднегодовой цене импортного газа около 900 долларов мы начнем терять ВВП. Это мы уже смоделировали», — констатировал Любченко, говоря о рисках для экономики.

В мире,Денис Шмыгаль,
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