Премьер Украины нашел способ справиться с газовым кризисом

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о способе справиться с газовым кризисом в стране. Об этом сообщает портал Vesti.ua.

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По его словам, сейчас настало лучшее время, чтобы задуматься об эффективности и энергосбережении. Премьер подчеркнул, что это именно те пути, которые дадут Украине возможность проходить следующие отопительные сезоны с меньшим стрессом.

Шмыгаль обратился с призывом к местным тепловым компаниям искать различные альтернативы дорогостоящему газу. Он привел в качестве примера использование биотоплива. Так, премьер рассказал об опыте Волынской области, где, по сведениям местных властей, большинство бюджетных котельных работают на пеллетах, биотопливе, получаемом из торфа, древесных отходов и отходов сельского хозяйства.