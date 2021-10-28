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Южнокорейская разведка раскрыла данные о похудении Ким Чен Ына

Lenta.ru
27 минут назад

Лидер КНДР Ким Чен Ын сбросил порядка 20 килограммов, при этом никаких проблем со здоровьем у него не наблюдается. Такой информацией со ссылкой на данные южнокорейской разведки сообщает агентство Yonhap.

Южнокорейская разведка раскрыла данные о похудении Ким Чен Ына
Фото: APAP

Журналисты указали, что информация о здоровье северокорейского лидера была раскрыта государственным разведывательным управлением страны в ходе закрытого заседания парламента. Докладчики опровергли слухи о существовании двойника политика, а также развеяли подозрения тех, кто считал, что он болен. По их словам, лидер КНДР просто похудел.

9 сентября похудевший северокорейский лидер появился на военном параде в честь 73-й годовщины основания КНДР. На кадрах, опубликованных с мероприятия, Ким Чен Ын выглядит похудевшим и помолодевшим на несколько лет. Перемены в его внешности впечатлили пользователей социальных сетей.

В мире,Чен Ким,
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