Южнокорейская разведка раскрыла данные о похудении Ким Чен Ына

Лидер КНДР Ким Чен Ын сбросил порядка 20 килограммов, при этом никаких проблем со здоровьем у него не наблюдается. Такой информацией со ссылкой на данные южнокорейской разведки сообщает агентство Yonhap.

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Журналисты указали, что информация о здоровье северокорейского лидера была раскрыта государственным разведывательным управлением страны в ходе закрытого заседания парламента. Докладчики опровергли слухи о существовании двойника политика, а также развеяли подозрения тех, кто считал, что он болен. По их словам, лидер КНДР просто похудел.