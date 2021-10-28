Украинские националисты потребовали запретить выступления артистов РФ

Украинские националисты провели митинг в Киеве с требованием к Министерству культуры запретить выступления российских артистов в стране. Как сообщает РИА Новости, в мероприятии приняли участие около десяти человек, которые выступили под флагами «Украинской народной самообороны» (организация, запрещенная в России).

Фото: РИА Новости РИА Новости

Помимо запрета выступлений артистов из РФ националисты требовали «ограничить русскоязычный контент» в Украине. Отдельно они настаивали на ограничениях для выступления украинских артистов на территории России – давать разрешения на участие в мероприятиях можно лишь в том случае, если они будут «называть, чей Крым».

Представитель Минкультуры вышел к митингующим, и они передали ему свои требования в письменном виде. Здание ведомства охраняли несколько полицейских, но акция прошла спокойно.