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В Киеве националисты митинговали, требуя запретить гастроли россиян

News.ru
24 минуты назад

В Киеве националисты потребовали от минкультуры запрета выступлений российских артистов. Митинг прошёл у здания ведомства, сообщило РИА Новости.

В Киеве митингующие потребовали запретить гастроли россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В митинге приняли участие до десяти человек под флагами запрещённой в России УНСО. Помимо запрета выступлений артистов из России националисты требовали «ограничить русскоязычный контент» в стране.

Более того, националисты настаивали на введении ограничения для выступлений украинских артистов в России. Такие выступления должны проходить при условии, что артисты будут говорить «чей Крым».

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Ранее украинский продюсер и шоумен Игoрь Кондратюк заявил, что зарегистрировал петицию на сайте президента Укpаины с требованием запретить в стране концерты и выступления росcийских артистов. Она набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов.

Президент Украины Владимир Зеленский переaдресовал петицию о запрете гастролей российских артистов в стране премьер-министру Денису Шмыгaлю, секретарю Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексею Данилову и главе Службы безопасности Украины (СБУ) Ивану Бакaнову.

В мире,Игорь Кондратюк,Денис Шмыгаль,Иван Баканов,Алексей Данилов,Владимир Зеленский,Минкультуры,СБУ,РИА Новости,
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