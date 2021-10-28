В Киеве митингующие потребовали запретить гастроли россиян

В Киеве националисты потребовали от минкультуры запрета выступлений российских артистов. Митинг прошёл у здания ведомства, сообщило РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В митинге приняли участие до десяти человек под флагами запрещённой в России УНСО. Помимо запрета выступлений артистов из России националисты требовали «ограничить русскоязычный контент» в стране.

Более того, националисты настаивали на введении ограничения для выступлений украинских артистов в России. Такие выступления должны проходить при условии, что артисты будут говорить «чей Крым».