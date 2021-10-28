Пока вы спали: атака на Донбасс и угроза российскому флоту

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Украина объявила о боевом применении беспилотников в Донбассе

Видео дня

Украинский генштаб объявил о первом боевом применении запрещенного Минскими соглашениями беспилотника в Донбассе. При этом, несмотря на интенсивные перестрелки, днем 27 октября дальнейшей эскалации в зоне конфликта не наблюдалось, пишут «Известия».

В России изучают сведения о нарушении Минских соглашений, а представитель МИД ФРГ Андреа Зассе призвала стороны к деэкскалации. При этом эксперты прогнозируют, что турецкие беспилотники станут серьезным вызовом для защитников ЛНР и ДНР. По их словам, открытое признание в использовании турецкого Bayraktar свидетельствует о том, что украинские власти не выполняют и не собираются выполнять Минские соглашения.

Бомбардировщики США нацелились на российский флот

Бомбардировщики ВВС США B-1B Lancer благодаря дальности полета и грузоподъемности смогут уничтожить корабли Балтийского и Черноморского флотов. Об этом говорится в статье журналиста Дэвида Экса (David Axe), опубликованной на сайте Forbes.

«Бомбардировщик идеально подходит для морских миссий. Два B-1 могут выпустить по Балтийскому флоту 48 LRASM. Этого может оказаться вполне достаточно, чтобы потопить весь флот за один присест и устранить главную угрозу кораблям США», - отмечается в статье.

Забастовка расколола противников Лукашенко

Призыв Белорусского объединения рабочих к забастовке с 1 ноября не поддержала организация «Рабочы рух» («Рабочее движение»). Там заявили, что объявление забастовки с ними никто не согласовывал, и что такое решение несвоевременно, так как протесты не будут массовыми, пишет «Независимая газета».

При этом эксперты не верят в возможность массовых выступлений против властей Белоруссии. Они напомнили, что в прошлом году с аналогичной инициативой выступила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская. Однако даже тогда, когда еще не были окончательно подавлены протесты в стране, на этот призыв никто не откликнулся.

Психологи оценили психологическое состояние россиян в пандемию

Рост заболеваемости коронавирусом и связанные с этим вынужденные ограничения и локдауны породили в российском обществе тревогу и недоверие, в похожем психологическом состоянии жители страны находились в 90-е годы. Об этом психологи заявили в ходе круглого стола, состоявшегося на площадке газеты «Взгляд».

Специалисты констатировали, что продолжающаяся второй год пандемия COVID-19 породила чувство неопределенности, а также в обществе «быстро слабеет конструктивное мышление, зато усиливается мышление эзотерическое и магическое».

Польша отбивается от мигрантов

Мигранты из Азии и Африки штурмуют белорусско-польскую границу, прорываясь группами через кордоны. При этом польские силовики отвечают на это крайне жестоким противодействием, выдворив на территорию Белоруссии уже 25 тысяч человек с начала года, пишет «Взгляд».