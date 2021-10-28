Президент Армении заявил о готовности уйти в отставку

"Когда я говорю об изменении конституции, я ни в коем случае не имею в виду себя. Если мы все-таки поменяем конституцию через референдум, она начнет работать, только когда избирается новый президент, - сказал Саркисян. - Если мы примем новую конституцию, я готов сразу подать в отставку".